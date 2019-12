IL CASO PORDENONE Si è ritrovato coinvolto in un'inchiesta sul narcotraffico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Si è ritrovato coinvolto in un'inchiesta sul narcotraffico - una triangolazione tra Vibo Valentia, Reggio Calabria e Colombia - per colpa di un'amicizia sbagliata nata a Pordenone. Agostino Di Barbora, 56 anni, originario di Mortegliano, ha rischiato 4 anni di carcere. A spazzar via la condanna è stata la Cassazione, che ha annullato la sentenza di secondo grado perchè il fatto non sussiste.La vicenda risale al 2007. Con l'Operazione Overing i carabinieri del Ros di Catanzaro avevano inferto un duro colpo ai clan calabresi...