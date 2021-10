Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE Scoperti e denunciati a piede libero. I poliziotti delle squadre Mobile e Volante della Questura di Pordenone hanno individuato gli autori dell'aggressione a uno studente autistico di 18 anni, che risiede in città, selvaggiamente picchiato giovedì mattina mentre, in sella alla propria bicicletta, si stava recando a scuola. L'episodio era avvenuto sul sovrappasso ciclopedonale lungo la Pontebbana. In meno di 48 ore la...