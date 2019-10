CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Premessa: c'è chi si comporta bene, rispettando la legge del 2017 che obbliga già i commercianti ad accettare qualsiasi pagamento (anche un euro per un caffè) con carte di credito e bancomat, come accade in gran parte d'Europa. Ma c'è un sottobosco fatto di cartelli, adesivi e avvisi che allertano il cliente: non si paga con il bancomat al di sotto di una certa cifra, oppure (ed è il vero pomo della discordia) se si usa il pagamento elettronico scatta una sovrattassa, che di fatto non sarebbe consentita. E il Comune...