IL CASOPORDENONE Paralizzata dal collo in giù. Da due settimane Giorgia, una bambina di quattro anni di Pordenone, si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Burlo Garofolo di Trieste. I medici, che l'hanno sottoposta a tutta una serie di controlli ed accertamenti, pensano che la piccola sia affetta da mielite trasversa, un'infiammazione acuta della sostanza grigia e della sostanza bianca in uno o più segmenti adiacenti del midollo spinale. Le è stato somministrato un farmaco immunosoppressore per capire se,...