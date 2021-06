Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE Pannelli fonoassorbenti, mezzi meno rumorosi e un'indagine interna per valutare il livello delle criticità segnalate da numerosi cittadini. Giuseppe Bortolussi, amministratore delegato dell'Interporto di Pordenone, si è attivato per risolvere una serie di problemi che rischiano di minare la tranquillità di chi vive a Borgomeduna e, in particolare, nella zona compresa tra le vie Udine, Azzano, Portogruaro, Volt de Querini e...