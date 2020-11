IL CASO

PORDENONE Ospedali vicini al collasso e operatori della sanità, in sotto organico perenne, costretti a turni sfiancanti in condizioni di continua emergenza, con rischi per tutti.

PAZIENTE CONTAGIATO

In questo contesto va letto quanto accaduto la settimana scorsa nel reparto di Chirurgia vascolare del Santa Maria degli Angeli, dove un paziente positivo è stato ricoverato invece di essere portato nell'area Covid dedicata. Il risultato sono i numeri delle persone contagiate in reparto - ha informato Pierluigi Benvento della Cgil Sanità, confermando l'accaduto -, salite finora a undici. Un errore che non si sarebbe verificato se gli infermieri (come pure gli oss e i medici) non fossero costretti a lavorare a ritmi pazzeschi, in situazioni spesso precarie». Un episodio che in pochi giorni, attraverso il tam tam da reparto a reparto, ha fatto un giro ampio, fotografando la quotidianità con la quale devono combattere quanti in ospedale lavorano.

SPILIMBERGO

Ed è di ieri, invece, la notizia che riguarda il reparto Covid che doveva essere aperto nella struttura ospedaliera di Spilimbergo. Doveva, perchè per ora è rimasto sulla carta. «A causa della mancanza del medico (un problema annoso che purtroppo interessa tutti gli ospedali anche sul fronte infermieristico ndr) - spiega Benvenuto - e visto che tutti gli internisti sono positivi al Covid. Ieri gli infermeri si sono presentati in servizio perchè così avevano detto loro, nonostante la mancata apertura del reparto. E cosa hanno fatto? Si sono guardati in faccia - prosegue Benvenuto -. Poi alle 12.45 è arrivato un messaggio vocale sul gruppo del secondo turno per informarli e alle 14 a sei di loro è stato detto di presentarsi in seconda medica Covid a Pordenone. Poi oggi lavoreranno in Chirurgia... Ecco perchè si infettano. Li spostano da un reparto all'altro trattandoli come burattini. Ma non lo sono, hanno una dignità, una famiglia, una professionalità - la conclusione sel sndacalsta della Cgil - . E sì che hanno avuto tre mesi per prepararsi alla seconda ondata della pandemia».

Susanna Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA