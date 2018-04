CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Luca D'Angelo, residente a Cordenons ma pordenonese per professione, quattro anni fa aveva aperto il negozio La compatibile caffè, in piazzetta dei Domenicani. Aveva progettato un modello di business basato sulle capsule del caffè compatibili con le principali macchine automatiche in commercio.Allora non pensava di sfondare invece con un altro prodotto: la cannabis. E invece è stata proprio la celebre foglia a cinque punte a farlo svoltare verso il successo. Attenzione però, perché è tutto assolutamente legale: si tratta...