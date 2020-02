IL CASO

PORDENONE La promessa è fantasmagorica: «Cento per cento promossi». E al centro del manifesto pubblicitario trionfa la scritta «ritirati», a caratteri cubitali. L'invito è rivolto agli studenti «non più motivati» e che non si trovano più a loro agio negli istituti che frequentano. Dovrebbero ritirarsi per affidarsi agli insegnanti di Scuola Italia, la realtà privata che con una campagna marketing aggressiva ha annunciato lo sbarco a Pordenone. «È l'eccellenza nel campo della promozione e dei costi», si legge sempre sul manifesto. Promozione assicurata. Diploma in un anno? Si può. Sono le promesse che vengono promosse nel sito ufficiale della scuola, che ha sede a Cassino. Gli slogan finiscono qui, dove iniziano i dubbi e le azioni formali. Avvistato il manifesto, infatti, dalla Regione è partita una segnalazione immediata all'ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia sotto forma di esposto.

Il documento l'ha firmato Alessandro Basso, consigliere di FdI: «Considero tale comunicazione, che incita al ritiro dalla scuola, pericolosamente diseducativa e screditante nei confronti dell'istituzione pubblica della scuola. Mi sono sentito in dovere di segnalare quanto evidenziato spiega - perché credo meriti da parte dell'Ufficio scolastico ulteriori verifiche di competenza e un attento monitoraggio. Sono certo che la mia richiesta troverà riscontro nella sensibilità e nell'attenzione della direttrice Daniela Beltrame e degli uffici regionali preposti». E ancora: «Chiediamo l'immediata rimozione della pubblicità e invieremo anche una segnalazione al ministero dell'Istruzione per verificare i requisiti della scuola».

Ma come funziona Scuola Italia? Innanzitutto, come spiegano dalla sede di Cassino, «a Pordenone non c'è ancora una sede, la stiamo aprendo». Ma i dati più interessanti sono altri. Primo, non si tratta di una scuola paritaria. Non è riconosciuta e non compare in alcuna lista ministeriale. Quindi non può rilasciare diplomi. E una volta al telefono con la sede centrale, il percorso diventa ancora più nebuloso. «La metteremo in contatto con chi si occupa degli studenti di Pordenone, le saprà spiegare tutti i dettagli». Poi, alla seconda chiamata, ecco svelato il mistero: «I nostri professori - spiegano - accompagnano lo studente verso l'esame di maturità, che poi si deve svolgere in una scuola paritaria o pubblica». Costo dell'operazione, almeno 3mila euro, come confermato dagli uffici della società con sede nel centro storico di Cassino. «Durante il colloquio con lo studente - precisano - verrà indicata anche la scuola nella quale sarà sostenuto l'esame». E se dovesse trattarsi di un istituto fuori dalla provincia di Pordenone? «Sarebbe necessario modificare la propria residenza». Il tutto per essere abilitati a sostenere l'esame dove consiglia Scuola Italia.

«Da noi è vietata la bocciatura», è l'ennesimo slogan riportato nella brochure ufficiale dell'istituto privato. Gli indirizzi disponibili sono sei: tecnico, alberghiero, turistico, agrario, nautico e legato ai servizi socio-sanitari. Le sedi sarebbero in tutta Italia, ma in realtà tutto si snoda attorno alla scelta della vera scuola paritaria che ospiterà l'esaminando. Ed è il dettaglio sul quale ora dovrà far maggiormente luce l'Ufficio scolastico della Regione, investito di questo compito dal consigliere Alessandro Basso. Il manifesto che è stato affisso negli ultimi giorni in molti bar della città, si conclude con un'ultima frase: «Tanto ritirati è un tuo diritto, perché rischiare». Una chiusura colma di inesattezze grammaticali che si spera sia diversa dal risultato ottenuto al termine degli studi dagli alunni.

