IL CASO PORDENONE La porta a vetri infranta per rubare nella cassa dell'Associazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE La porta a vetri infranta per rubare nella cassa dell'Associazione Ragazzi della panchina di Pordenone. Era il 5 settembre 2016. Diego Da Forni, 59 anni, originario di Valdagno in provincia di Vicenza, si è trovato ad affrontare un processo con l'imputazione di furto aggravato o, in alternativa, danneggiamento. I sospetti si erano concentrati su di lui perchè aveva una ferita da taglio al piede. Ma nel corso del dibattimento, sviluppatosi davanti al giudice monocratico Giorgio Cozzarini, non è stato provato che quel giorno...