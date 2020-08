IL CASO

PORDENONE La montagna pordenonese perde l'ennesima occasione per dare dimostrazione di unità. A un mese esatto dal termine ultimo per comunicare alla Regione la decisione sul numero di enti che li rappresenteranno, dai 27 Comuni coinvolti nella riorganizzazione esce un quadro di divisione, a tutto vantaggio della Carnia, ancora una volta capace di fare squadra, arricchendosi rispetto al passato anche delle notevoli potenzialità offerte da Sappada.

Nella Destra Tagliamento, invece, per un gioco di veti incrociati, di posizioni politiche e di pregiudiziali personali, sembra prevalere la soluzione della spaccatura, con uno scenario presumibile che potrebbe vedere la Valcellina andare assieme ad Aviano (col Piancavallo) e l'area alto-liventina; dall'altra resterebbe il blocco comprendente Maniago e Spilimbergo e le altre vallate. Ma qui si entra già nella fantapolitica, perché i confini amministrativi saranno decisi soltanto quando si avrà contezza sul numero delle Comunità che saranno create. La maggioranza è a quota 14.

APPELLO DISPERATO

Per cercare di convincere gli indecisi e soprattutto per informare la popolazione, ieri mattina i sindaci di otto comuni (Maniago, Vajont, Arba, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e Sequals) hanno indetto una conferenza stampa per illustrare lo stato dell'arte. «Siamo di fronte a un momento epocale - la loro posizione, espressa dal sindaco di Sequals, Enrico Odorico -, che immaginiamo possa disegnare il futuro della nostra gente per il prossimo quarto di secolo almeno. È fondamentale dare vita a un'aggregazione unica che sappia valorizzare la massa critica per competere, ma anche essere flessibile per dare risposte al territorio. La soglia dei 70mila abitanti complessivi, come la somma di Pordenone e Cordenons, garantisce straordinarie opportunità, anche nella geopolitica del Friuli Venezia Giulia, e permette, tanto per fare un esempio, di partecipare ai bandi europei, che diversamente sarebbero preclusi».

«Dobbiamo proiettarci nel futuro lasciando da parte visioni miopi e settoriali - la convinzione della prima cittadina di Meduno, Marina Crovatto -: sarebbe gravissimo perdere questo treno e non garantire adeguato sviluppo al territorio. La divisione porta solo a nuovi conflitti per la spartizione delle risorse, l'unità di intenti offre opportunità di una crescita condivisa».

BASTA CAMBIAMENTI

«Siamo qui per far sentire la nostra voce rispetto a una decisione così importante che sta passando sotto silenzio - l'accusa del sindaco di Maniago, Andrea Carli -; siamo stufi di vivere continui cambiamenti rispetto all'assetto istituzionale. Siamo passati, in pochi anni, dalle Unioni intercomunali alle Uti, per tornare ora alle Comunità Montane. Una serie di sforzi, sfinimenti e costi, senza riuscire a rendere il territorio più competitivo. Bisogna cogliere l'importanza di avere un luogo dove tutti i sindaci possono fare ragionamenti e progetti. Dividere vuole dire essere più deboli, perdere l'opportunità di fare progettualità con altri, abbassare ulteriormente, quando non addirittura azzerare, la capacità di negoziabilità politica con la Regione. Già la provincia di Pordenone non ha ora la giusta considerazione a Trieste, cosa accadrà per due Comunità Montane che partono in lotta tra di loro? A chi può giovare?».

DOLOMITI FRIULANE

Per gli amministratori della Val Tramontina e della Val Colvera «è assurdo andare incontro alla scissione di territori che fanno parte del Parco delle Dolomiti Friulane, Patrimonio Unesco. Le comunità di Claut, Frisanco e Tramonti di Sopra sarebbero unite nell'area protetta e probabilmente divise in Comunità Montana».

Quanto ai costi del raddoppio dell'ente, solo quelli vivi per gli amministratori sono di circa 60 mila euro l'anno, senza contare quelli per la gestione e per le due sedi. «Ma non è questo lo spreco peggiore - conclude Carli -: il vero delitto è quello che si consuma verso i nostri giovani. Non possiamo ipotecare il loro futuro in base a scelte illogiche che si basano su egoismi e localismi».

Lorenzo Padovan

