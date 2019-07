IL CASO PORDENONE La fine dei lavori era annunciata per sabato, ma ieri il cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE La fine dei lavori era annunciata per sabato, ma ieri il cantiere di via Cappuccini era ancora nel pieno della sua attività e l'asfaltatura della strada da completare. La causa dell'ennesimo slittamento, spiega l'assessore alla Mobilità Cristina Amirante, è di un guasto: «Si stava completando l'asfaltatura - racconta -, quando venerdì si è verificato un problema di rottura dell'impianto che fornisce l'asfalto. I lavori saranno completati oggi (ieri, ndr), a eccezione di quelli in via Candiani, che non fanno parte di...