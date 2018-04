IL CASO PORDENONE La Cassazione ha messo fine a un'annosa controversia tributaria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE La Cassazione ha messo fine a un'annosa controversia tributaria tra la Fondazione Crup (oggi Fondazione Friuli) e l'Agenzia delle entrate. Riguardava un rimborso fiscale legato al trasferimento di prestigiosi palazzi storici che si trovano nel centro storico di Udine. Si tratta di palazzo Contarini e del complesso Braida-Caratti, Pividori-Gori e Gori-Caratti, fabbricati compresi tra via della Prefettura, piazzetta Valentinis e via Manin. Furono ceduti alla Fondazione, in base alla legge Ciampi, perchè si trattava di beni non...