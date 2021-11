Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE L'ospedale di Pordenone ripiomba nell'incubo. Non tanto sanitario, visto il quadro clinico (che spiegheremo) dei pazienti coinvolti nel caso, ma organizzativo.La Medicina due del Santa Maria degli Angeli, infatti, è stata letteralmente assediata dal Covid. Era un reparto per negativi, ora non lo è più, perché il contagio si è infiltrato (non sa ancora come, ma le indagini sanitarie ed epidemiologiche sono in corso) in...