IL CASOPORDENONE Estate 2015, una ragazzina di 12 anni trascorre le vacanze in un villaggio turistico di Bibione assieme ai genitori. L'ultimo giorno va a salutare gli animatori: c'è anche il fotografo Salvatore B., 29 anni, siciliano domiciliato a Venetico in provincia di Messina. L'adolescente è già in auto, diretta verso Milano, quando sul telefonino cominciano ad arrivarle messaggi Whatsapp a sfondo sessuale. È il fotografo. Con un escamotage è riuscito ad avere il numero del cellulare della minorenne e le sta mandando messaggi molto...