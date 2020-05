IL CASO

PORDENONE Erano partiti con l'intenzione di realizzare un murale, ma poi le cose sono andate diversamente e sui muri bianchi del parcheggio Candiani hanno lasciato scritte e sigle che non avevano nulla di artistico. Tutto ha un inizio e ha una fine si leggeva ieri mattina su una porzione di muro del fabbricato che si trova in prossimità della scala che scende nel sottopasso pedonale che porta alla stazione ferroviaria, vicino allo spazio riservato alle biciclette. In questo caso l'inizio lo ha documentato l'impianto di videosorveglianza della Gestione Servizi Mobilità Spa, la fine è stata scritta dai poliziotti della Squadra Volante. Grazie ai filmati sono stati identificati gli autori dell'imbrattamento, che pentiti dell'azione notturna si sono messi a disposizione per riparare il danno. Hanno passato la mattina a tinteggiare i muri, che poco prima di mezzogiorno erano nuovamente puliti.

L'AZIONE

I due giovani sono pordenonesi. Hanno 25 e 19 anni. L'altro ieri sera si sono ritrovati e hanno deciso di cimentarsi in un murale. Le pareti bianche della struttura del park Candiani costituiscono una tela perfetta, ma in questo caso dalle bombolette spray rosse e nere sono uscite soltanto l'A cerchiata del movimento anarchico o scritte come alla divisa nessuna confidenza. Oppure A.C.A.B., l'acronimo di all cops are bastards (tutti i poliziotti sono bastardi), con affiancato l'immancabile 1.3.1.2., che corrisponde alla trasposizione numerica delle lettere.

GLI ACCERTAMENTI

Ieri mattina il personale della Gsm ha notato gli imbrattamenti e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato. In via Candiani è arrivata una pattuglia della Squadra Volante che ha esaminato l'impianto di videosorveglianza. Il parcheggio è dotato di telecamere ad alta tecnologia, che permettono una buona registrazione anche nelle ore notturne. I poliziotti hanno subito riconosciuto i due ragazzi e sono andati a cercarli a casa. Accompagnati in stazione, i due giovani hanno deciso di sostituirsi al personale della Gsm che stava tinteggiando i muri. Sotto gli occhi dei passanti e degli automobilisti che parcheggiano nella struttura a pagamento, hanno completato il lavoro eliminando prima le scritte, poi tinteggiando la struttura.

LE CONSEGUENZE

Il presidente Antonio Consorti ha apprezzato il gesto dei ragazzi. Gsm non intende procedere per il danno, ma Consorti ricorda che nella struttura la vigilanza è molto efficace e, soprattutto, «consente di ricostruire quello che succede, quindi è meglio pensarci prima di fare danneggiamenti». «Purtroppo - osserva - non sempre è possibile riparare i danni, soprattutto quando si tratta di vetri o apparecchiature rotte». I due giovani rischiano comunque una denuncia d'ufficio, inoltra da parte della Polizia di Stato, per imbrattamento di un bene pubblico.

Cristina Antonutti

