IL CASOPORDENONE Era senza il Green pass, ma continuava a vendere la sua merce al mercato. Una volta pizzicato dalla polizia locale, poi, ha dato il meglio di sé, dichiarandosi «cittadino veneto e rappresentante diplomatico, individuo tutelato dal diritto Internazionale». Di fronte alla logica insistenza degli agenti, poi, ha estratto un non meglio specificato documento rilasciato da un Comune veneto. Nessun valore legale, così come non...