IL CASOPORDENONE È con un Gps che l'uomo arrestato venerdì scorso in flagranza per stalking avrebbe pedinato la moglie da cui si sta separando. Ieri il gip Eugenio Pergola ha convalidato l'arresto e ravvisato l'esigenza di applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento, provvedimento che impone all'indagato di stare a debita distanza dalla vittima.La coppia è in fase di separazione. Venerdì c'è stato un contrasto e la donna ha manifestato intenzione di sporgere denuncia. Lui ha subito contattato il suo legale, l'avvocato...