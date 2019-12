CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE È arrivato il momento del processo per l'automobilista russo che rifilò una gragnuola di pugni a un professionista pordenonese che lo aveva sorpassato. Valeri Pazii, 51 anni, lo affrontò afferrandolo a una spalla mentre faceva benzina: «Perchè tu superare me? Io russo, io non avere paura di nessuno». Gli sferrò tre pugni in faccia procurandogli una ecchimosi allo zigomo e facendogli un occhio nero. Continuò a colpirlo procurandogli la frattura di due costole, da cui derivò una prognosi di 40 giorni. Pazii, difeso...