IL CASO

PORDENONE Dopo aver ridipinto i muri del park Candiani, cancellando le scritte fatte la sera precedente contro la polizia, ha confessato di essere l'autore delle frasi xenofobe comparse in via Cappuccini lo scorso 22 maggio, dove vive un 28enne congolese. L'altro ieri mattina i poliziotti della Squadra Volante, mentre vigilavano sul lavoro di tinteggiatura al Candiani, si sono accorti che c'erano delle similitudini con le scritte comparse in via Cappuccini. Uno dei due writer - un pordenonese di 24 anni - ha ammesso di esserne l'autore. Ha anche spiegato che non si tratta di odio razziale, ma di una vendetta tra writers. Secondo il 24enne, l'amico congolese si sarebbe in più occasioni appropriato del suo tag, cioè la firma che lascia sui muri. Il 28enne congolese l'avrebbe utilizzata impropriamente e il giovane pordenonese, contrariato, ha raggiunto la sua abitazione e con la vernice rossa la lasciato una scritta di grandi dimensioni in cui gli augurava il peggio facendo riferimento al colore della sua pelle. Con la stessa bomboletta spray ha usato toni simili in corrispondenza del campanello, lasciando anche la sua firma, affinchè il congolese comprendesse che non doveva più usare il suo tag. Le frasi offensive, ha assicurato il giovane, non vanno lette in un contesto di xenofobia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA