IL CASOPORDENONE Da vittime a indagati per sospetta dichiarazione infedele sui redditi. Dopo il clamoroso furto patito lo scorso marzo nella loro villa di Aviano, quando il domestico arraffò 360mila euro in una stanza segreta ricavata in una dependance, i medici Riccardo Berto, 61 anni, odontoiatra in passato sindaco di Aviano e la moglie Anna Maria Marini, 55, chirurgo specializzato in maxillo facciale, sono stati iscritti sul registro degli indagati. Il procuratore Raffaele Tito ha chiesto alla Guardia di finanza di Pordenone di verificare...