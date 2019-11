CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Con un patteggiamento, concordato in fase di indagine, si è posta una pietra sui pasticci contabili creati dall'amministratrice pordenonese Monica Corazza in 29 condomini. Il procedimento penale, avviato dal pm Federico Baldo per appropriazione indebita, si è chiuso ieri mattina in udienza preliminare con un rito alternativo che esclude gli inquilini da eventuali risarcimenti in sede penale. L'accordo tra pm e difesa, rappresentata dall'avvocato Francesco Santini, era stato raggiunto su una pena di sei mesi, ma il gup...