IL CASOPORDENONE Buche, strade dissestate e voragini che si aprono improvvisamente. Le cause sono molteplici e vanno ricercate, prima di tutto, nelle tubature vetuste che si trovano in diverse parti della città. Ma non solo: «Dopo mesi di assoluta siccità rileva l'assessore Cristina Amirante le abbondanti piogge degli ultimi due mesi hanno contribuito a peggiorare la situazioni in alcuni punti della viabilità cittadina. L'acqua è penetrata nell'asfalto, il caldo degli ultimi giorni ha fatto il resto: l'umidità, ritirandosi, ha...