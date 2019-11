CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Battaglia a colpi di perizie per stabilire se nell'operato di quattro medici dell'ospedale di Pordenone vi fossero profili di cooperazione colposa nelle lesioni patite da un bambino di sei anni caduto in monopattino. Il piccolo aveva riportato la frattura del pavimento orbitario, ma la diagnosi arrivò in ritardo determinando un aggravamento della lesione e lasciando una lieve invalidità. Ieri il giudice Piera Binotto ha assolto perchè il fatto non sussiste Michele Lorenzon (Radiodiagnostica) accollando, su richiesta del...