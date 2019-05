CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Aveva messo in guardia un allevatore sui controlli che l'indomani mattina i carabinieri del Nas e gli ispettori dell'Ispettorato repressione frodi avrebbero fatto nelle porcilaie in cui si crescevano suini danesi. Un'indicazione generica, ma il passaparola tra gli allevatori fece il resto. Le perquisizioni erano quelle del 21 febbraio 2016, delegate dal pm Marco Brusegan agli investigatori che stavano indagando sui falsi prosciutti Dop mandati. La soffiata non pregiudicò l'operazione, ma ha avuto ugualmente uno strascico...