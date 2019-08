CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Ad usufruire dell'opzione per il rimpatrio assistito, nell'ultimo mese sono stati due persone di nazionalità straniera: un cittadino indiano e un ragazzo ghanese. Sono stati aiutati dall'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Si è trattato cioè di un percorso indipendente rispetto a quello pubblicizzato il 5 luglio a Trieste dal vicepremier Matteo Salvini. Il protocollo, infatti, sta procedendo a rilento e ancora non ha partorito risultati. In provincia di Pordenone non ci sono migranti che ad oggi possono...