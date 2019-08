CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE A volte non pagano non perché vogliano deliberatamente salire a bordo di un autobus contravvenendo alle regole, ma - spiegano direttamente dall'Atap di Pordenone -, perché non conoscono le norme vigenti. Pensano in alcuni casi di avere diritto, in qualità di richiedenti protezione internazionale, di viaggiare gratis sui mezzi pubblici. Altre volte, invece, si mostrano più aggressivi e non accettano la predica, ma soprattutto la multa, che arrivano dai controllori intenti a fare il loro lavoro. Ne esce un quadro...