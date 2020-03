Dopo i medici di famiglia a sollevare il problema delle mascherine il sindacato degli infermieri. Non solo in ospedale, ma anche nei distretti sanitari del territorio i dispositivi starebbero scarseggiando. «Non è possibile - solleva la questione Pierluigi Benvenuto, segretario provinciale della Cgil-Sanità - che il tutto il personale, non soltanto i medici e gli infermieri, ma anche gli operatori socio-sanitari, possa utilizzare sempre e di continuo la mascherina. Il problema non è solo nei reparti degli ospedali, ma anche nelle sedi della sanità territoriale». Il sindacalista poi aggiunge: «Sembra che le indicazioni che arrivano al personale siano quelle di usare le mascherine nei casi ritenuti a rischio, cioé a fronte di particolari situazioni. Ma, vista la situazione, sarebbe opportuno che tutti gli operatori sanitari le potessero utilizzare in maniera continuativa per la sicurezza di tutti». La direzione sanitaria dell'Asfo precisa: «I dispositivi non sono infiniti e debbono essere utilizzati nel modo corretto e secondo le disposizioni che sono state impartite e sono disponibili nel sito intranet dell'azienda».

