Il caso: «Il credito di imposta promesso per coprire le spese non è mai arrivato»

LA BEFFA

PORDENONE La legge che ha istituito l'obbligatorietà dello scontrino elettronico, è stata accompagnata da un bonus disciplinato da un documento dell'Agenzia delle entrate. Il contributo, sotto forma del credito d'imposta, può essere richiesto dagli esercenti che nel 2019 e nel 2020 hanno sostenuto o sosterranno le spese per l'adeguamento tecnologico funzionale allo scontrino elettronico. Il bonus, impostato come cifra variabile, arriva sino a 250 euro per l'acquisto di un registratore di cassa nuovo e sino a 50 euro per l'aggiornamento del dispositivo già presente nel negozio. Ma da Pordenone si leva una protesta collegata proprio alla concessione dei contributi promessi in relazione al nuovo obbligo in vigore dal 1 gennaio.

LA SEGNALAZIONE

Il problema viene sollevato dai gestori della macelleria di corso Vittorio Emanuele. Si sono adeguati come molti altri esercenti allo scontrino elettronico. Hanno acquistato un nuovo registratore di cassa in grado di supportare la comunicazione da remoto degli importi incassati durante la giornata, e hanno compilato tutti i moduli necessari all'ottenimento del contributo promesso dall'Agenzia delle entrate.

«Ma evidentemente - spiegano oggi con un pizzico di amarezza - i fondi sono terminati, perché mi è stato risposto che il finanziamento non è disponibile. Non siamo riusciti ad usufruire del bonus previsto per l'acquisto di una nuova cassa e non sappiamo il perché. Abbiamo compilato il modello F24 previsto dalla procedura e inserito il codice che ci era stato comunicato, ma ci è stato detto che non era possibile ricevere il contributo». Così la spesa è tornata ad essere viva, cioè interamente a carico della proprietà del negozio.

LO STRATAGEMMA

Ci sono altri casi in cui la riforma ha costretto i titolari di un bar (Da Paolo, a Pordenone) a una strana staffetta tra il bancone e il ristorante adiacente pur di agganciarsi alla linea internet e riuscire quindi a spedire il resoconto elettronico richiesto dalla nuova normativa. L'acquisto in questo caso è costato il doppio: due registratori di cassa, uno al bar e l'altro al ristorante, per un totale che sfiora i mille euro. Ma nonostante ciò la connessione è una, quella tramite wi-fi. E così, con un po' di fatica, bisogna correre per rispettare la legge.

M.A.

