FONTANAFREDDA I carabinieri lo hanno rintracciato seguendo le tracce di olio lasciate dalla sua macchina. È successo a un automobilista di Fontanafredda che adesso sarà chiamato a far fronte a sanzioni per complessivi 500 euro.

Ieri, poco dopo la mezzanotte, un 44enne che risiede a Fontanafredda e che stava percorrendo la strada provinciale 50 che da Prata conduce alla Pontebbana, ha urtato un segnale stradale abbattendolo. Ha proseguito la marcia senza fermarsi e lasciando il segnale in mezzo alla carreggiata. I carabinieri del Radiomobile di Sacile, inviati sul posto dalla sala operativa, non hanno avuto difficoltà a rintracciare l'automobilista. È bastato seguire le tracce di olio lasciate dal suo Suv (un modello della volvo) sulla strada. Dopo un chilometro è stato ritrovato il mezzo. Era stato lasciato al margine della strada, in quanto non era più in grado di proseguire per via del danno subito nell'impatto contro la segnaletica stradale. I carabinieri del Radiomobile hanno identificato il 45enne attraverso la targa del mezzo e ieri mattina lo hanno contattato per contestargli le sanzioni.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e una ditta autorizzata alla bonifica del manto stradale. L'olio perso - soprattutto le tracce trovate in corrispondenza di due rotatorie - costituiva infatti un pericolo per l'incolumità di motociclisti e automobilisti.

