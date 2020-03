IL CASO

Due casi, in poco più di 24 ore, scuotono l'equilibrio già precario (a causa dell'emergenza in atto) dell'Azienda sanitaria. E il primo (che in realtà è doppio) rischia di mettere in difficoltà l'ospedale di San Vito al Tagliamento. Il secondo invece apre un altro fronte tra due realtà che in questo momento concitato sono state più volte perlomeno in disaccordo: l'Azienda stessa e i medici di base.

L'ALLARME

Si parta dal primo caso, cioè quello che porta con sé le conseguenze più immediate. Un componente della direzione medica dell'ospedale di San Vito è risultato positivo al Coronavirus. Non era al lavoro da alcuni giorni e l'esito del tampone è stato chiaro. Si tratta di una figura apicale e dirigenziale, ma allo stesso tempo di un professionista che nella struttura sanvitese è a contatto con molti reparti. Le sue condizioni non sono serie, ma ora sono sotto osservazione diversi altri lavoratori dell'ospedale. A questo proposito è intervenuto Pierluigi Benvenuto (Cgil): «Ora chiediamo con urgenza che siano effettuati i tamponi a tappeto in tutta la struttura ospedaliera - ha detto - e soprattutto pretendiamo un'attenzione maggiore nei confronti dei professionisti in reparto». La seconda brutta notizia, che riguarda sempre l'ospedale sanvitese, fa riferimento ad almeno un altro caso di positività al Coronavirus: si tratta di un paziente ricoverato in Medicina. Il riscontro del tampone ha imposto i controlli sulle persone che sono state maggiormente a contatto con il paziente risultato poi malato. Lunedì si procederà invece ai controlli nei confronti di quelle persone che hanno avuto incontri meno ravvicinati con lo stesso paziente. Dopo il caso di qualche giorno fa occorso in Medicina a Pordenone, quindi, il Coronavirus torna a spaventare le corsie dei reparti ospedalieri, riaccendendo anche la fiammella della polemica sulla protezione necessaria di cui devono godere medici e infermieri durante il loro lavoro.

LA BATTAGLIA

Il secondo caso emerso ieri vede l'uno contro l'altra un medico di base dell'area sacilese e l'Azienda sanitaria, con specifico riferimento al Dipartimento di prevenzione e le Malattie infettive. Da parte del camice bianco, infatti, è scattata una denuncia presentata ai carabinieri: all'oggetto c'è un caso relativo a un paziente sacilese, poi risultato positivo al Coronavirus e oggi ricoverato in ospedale. L'anziano è stato visitato più volte dal medico di base negli scorsi giorni e presentava febbre alta. Dopo il riscontro del tampone, che ha confermato la presenza del virus, il medico di medicina generale ha chiesto all'Azienda sanitaria di essere sottoposto anch'egli al tampone per verificare un eventuale contagio. Il paziente è stato visitato l'ultima volta lunedì nella sua abitazione e la sera stessa è stato portato in ospedale in ambulanza. Il medico di base era dotato di mascherina, ma non di guanti, e aveva igienizzato correttamente le mani. L'Azienda sanitaria ha ritenuto che le condizioni di sicurezza nelle quali aveva agito il professionista dell'area sacilese fossero sufficienti e non ha proceduto ad effettuare il tampone. Un fatto, questo, che ha convinto il medico di base a presentare una denuncia. Si annuncia così l'inizio di una battaglia legale che si aggiunge alle rimostranze dei medici di base in merito ai dispositivi di protezione individuale e alla necessità o meno di effettuare tamponi a tappeto per gli operatori sanitari.

