CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO-CALCIOPORDENONE Il Daspo ai danni del mister ha fatto rumore. Nel mondo del calcio dilettantistico (e non solo), ieri non si parlava d'altro. La vicenda sui mass-media ha avuto un'eco a livello nazionale. Riassumendo: Flavio Giust, ex difensore e centrocampista, ora tecnico degli Esordienti del Fontanafredda, è stato colpito lunedì dal provvedimento che gli impedisce di accedere ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive. Il divieto è stato disposto dal questore Marco Odorisio, dopo l'indagine della Digos legata alla...