IL CANTIERE PORDENONE La giunta comunale ha approvato la convenzione con Gsm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CANTIEREPORDENONE La giunta comunale ha approvato la convenzione con Gsm per realizzare un nuovo parcheggio da 32 posti auto nell'area dell'ex caserma dei vigili del fuoco in viale Dante, all'altezza del semaforo di piazza Risorgimento. Quella che era dunque un'idea lanciata dal sindaco Alessandro Ciriani è stata ora messa nero su bianco, grazie anche alla collaborazione dell'assessore alla mobilità Cristina Amirante e di Antonio Consorti, presidente della partecipata che gestisce il sistema della sosta in città. LE TARIFFELa tariffa dei...