IL CANTIEREPORDENONE «In via Cappuccini non ci saranno assolutamente altri due mesi di disagi e non c'è nessun nuovo rinvio del cantiere»: lo precisa l'amministrazione comunale rispetto a quanto riportato ieri sul nostro giornale.GLI INTERVENTILa segnaletica, ricorda ancora l'amministrazione, come per qualsiasi strada e come specificato più volte, deve per forza essere posata dopo un certo lasso di tempo affinché il nuovo asfalto sia completamente asciutto e non beva la vernice. Allo stesso modo, il verde va piantato quando le temperature...