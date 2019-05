Il cane conteso, 2 famiglie in tribunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONTESAPORDENONE Due famiglie si contendono da quattro anni Milady, un cane Labrador femmina. L'animale era stato sequestrato dalla polizia locale a fine 2015, dopo una segnalazione, in un comune della Destra Tagliamento. «Era stata trovata - ricorda l'avvocato Alessandra Marchi, nominata sia dal canile di Villotta quale custode giudiziale che dalla famiglia alla quale il cane era stato affidato - in condizioni pessime: malnutrita con lesioni cutanee dovute ad auto-grattamento, in un piccolo recinto privo di copertura e lasciata tra i...