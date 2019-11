Il cancello della Martelli diventerà un monumento in ricordo dei militari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MONUMENTOPORDENONE La memoria della presenza militare a Pordenone simboleggiata dalla caserma Martelli non sarà annullata. Proprio la cancellata della caserma di viale Montereale diventerà parte un monumento in memoria della presenza dei Bersaglieri e in generale delle forze militari che per decenni hanno contraddistinto l'asse viario e il quartiere nord. Da ciò è nato il Progetto Martelli finanziato dal Comune in compartecipazione con l'azienda sanitaria, che sarà presentato sabato nell'ambito delle iniziative per il 70. anniversario...