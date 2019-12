IL BOOM DELL'ACQUA

PORDENONE Cento milioni di bottiglie vendute. Un incremento del fatturato (che sale a 14,4 milioni di euro) del 10 per cento. E un incremento della quota export del 25 per cento con l'ingresso in nuovi importanti mercati internazionali. Sono i numeri con cui la società Sorgente Valcimoliana, che produce con il marchio Acqua Dolomia, ha chiuso il 2019. E per il 2020 si prevede un'ulteriore crescita, nonostante le previsioni generali per il mercato interno non siano ottimistiche. Entro marzo saranno ultimati i lavori per la realizzazione di una nuova linea nell'impianto di Cimolais con la quale si comincerà la produzione di bottiglie di vetro a rendere: un piano di sviluppo sostenibile (volto anche a ridurre sempre di più l'uso della plastica, comporterà anche nuove assunzioni) che poterà la società a vendere porta-a-porta attraverso una rete di distributori nel Nordest e in Emilia Romagna. Il 2020 sarà anche l'anno in cui l'azienda concluderà il piano avviato nel 2016 che porterà, in quattro anni, a raddoppiare produzione e fatturato.

I MERCATI

Nell'ultimo anno Acqua Dolomia è riuscita a aumentare le proprie quote nei mercati arabi, in particolare negli Emirati e in Arabia Saudita. Negli Usa, oltre a Florida e California, l'acqua della Valcellina si è fatta conoscere negli stati della costa Est. Rafforzata anche la presenza in Cina dove il marchio è considerato tra le acque di lusso. E nuovo ingresso in Indonesia dove solo due marchi hanno tutte le autorizzazioni per essere commercializzati. La nuova sfida del 2020 guarderà però anche al mercato nazionale, seppure in forma completamente nuova. Con il completamento dell'ampliamento dello stabilimento - i lavori saranno conclusi a marzo, l'investimento è stato di sette milioni - dalla nuova linea usciranno bottiglie in vetro a rendere (non più a perdere) che saranno distribuite nel Nordest e nelle regioni contermini. «Sarà una produzione - ha spiegato ieri illustrando dati e progetti l'amministratore delegato della società, Gilberto Zaina (in foto) - destinata sia alla ristorazione che alla famiglie. Avverrà attraverso il porta-a-porta proprio perché le bottiglie, dopo il consumo, dovranno tornare in stabilimento per essere riciclate e riutilizzate. Un sistema che per funzionare deve essere realizzato all'interno di una raggio di non più di 400 chilometri». Il nuovo progetto prevede anche quasi una decina di assunzioni. Il personale attuale della società è di 40 addetti.

PLASTIC TAX

Rispetto all'uso della plastica (e alla discussa tassazione) la società, con largo anticipo rispetto alle norme europee, aveva introdotto già da tempo un massiccio utilizzo di R-pet, cioé di plastica già riciclata rispetto alla plastica vergine. «Non bisogna fare - spiega Zaina - di tutta la plastica un fascio. C'è plastica e plastica e il nostro impegno, non da oggi, è quello di usare il materiale riciclato. Sarebbe opportuno pensare a incentivi, più che a tassazioni». Insomma, Acqua Dolomia si fa strada tra giganti in un settore molto competitivo. E punta contemporaneamente ai mercati internazionali e al porta-a-porta. «La crescita della nostra azienda - ha concluso Zaina - è strettamente legata al suo territorio, sia in termini economici che occupazionali che per quanto riguarda la promozione del territorio. Siamo l'unica acqua al mondo prodotta all'interno di un Parco naturale Unesco per il patrimonio dell'umanità. E non è un valore aggiunto di poco conto».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA