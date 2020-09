IL BOLLETTINO

TRIESTE In regione, in un solo giorno, sono più che raddoppiati i tamponi: dagli 800 circa di domenica, si è passati agli oltre duemila di ieri. E il contagio ha mostrato altri numeri rispetto a quelli delle ultime 24 ore. La curva, però, non si è impennata come accaduto nelle ultime settimane: sono stati 20, infatti, i nuovi positivi rintracciati sul territorio regionale. Pesano ancora i rientri dall'Est Europa, che nel conto giornaliero raggiungono il 40 per cento del totale. Dieci contagi su venti, infine, sono stati scoperti nel Pordenonese, la provincia più colpita su base giornaliera. Il dato positivo arriva dalla Terapia intensiva di Udine, che ha visto la dimissione di un altro paziente. La quota di ricoverati torna così a scendere a due persone. Sono 24, invece, i pazienti ricoverati nei reparti Covid.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 615 (17 più dilunedì). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva (dato in calo rispetto alla rilevazione precedente), mentre 24 sono ricoverati in altri reparti, tra Udine e Trieste, cioè i due poli Covid attualmente attivi sul territorio regionale. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 20 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.181: 1.544 a Trieste, 1.343 a Udine, 937 a Pordenone e 344 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.217, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 583. Ai 13 casi già segnalati alla Rsa di Fernetti, in provincia di Trieste (11 ospiti e 2 operatori in isolamento fiduciario), si sono aggiunti 3 ospiti positivi.

