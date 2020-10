IL BOLLETTINO

TRIESTE Crescono i contagi anche in Friuli Venezia Giulia, arrivando a toccare il picco raggiunto mercoledì della scorsa settimana. Sono stati 57, infatti, i nuovi casi rintracciati in regione nelle ultime 24 ore. In netta crescita, però, anche il numero dei tamponi analizzati in un giorno: ieri sono stati 4.312, quasi mille in più rispetto al numero dei test di mercoledì. Balzo del contagio in provincia di Gorizia, con 20 casi segnalati in 24 ore e principalmente figli di un focolaio nato nel Monfalconese nella comunità bengalese. Ieri è stato segnalato anche un decesso: non ce l'ha fatta un cittadino 47enne del Bangladesh residente a Staranzano (Go) e ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Lavorava per una ditta collegata alla Fincantieri. Aveva contratto il virus a Marghera (Ve) nel centiere navale in cui lavorava. Fa da contraltare rispetto alla notizia dell'aumento dei contagi e alla registrazione di un nuovo decesso, la diminuzione dei ricoveri in Terapia intensiva in regione. Ieri, infatti, sono stati dimessi dalla Rianimazione di Udine due pazienti. Ora il reparto conta tre persone ricoverate e non più sei. Venti, invece, i pazienti che trovano posto nei reparti di Malattie infettive attivi tra l'ospedale di Trieste-Cattinara e quello civile di Udine.

IL RESOCONTO

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 778. Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 20 sono ricoverati in altri reparti. Registrato anche il decesso di un cittadino bengalese all'ospedale di Udine. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 57 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.723: 1.613 a Trieste, 1.584 a Udine, 1.053 a Pordenone e 454 a Gorizia, alle quali si aggiungono 19 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.594, i clinicamente guariti (persone a cui manca solo il doppio tampone) sono 19 e le persone in isolamento 735.

