IL BOLLETTINO

TRIESTE Aumentano i tamponi, con una netta ripresa rispetto ai soli 900 test effettuati domenica, ma in Friuli Venezia Giulia il contagio resta a livelli bassi, e comunque inferiori a quelli palesati la scorsa settimana, quando erano stati rintracciati i nuovi focolai e i numeri giornalieri erano tornati stabilmente a due cifre.

Ieri, infatti, in tutta la regione sono stati riscontrati nove nuovi contagi da Coronavirus: cinque in provincia di Pordenone e quattro in provincia di Udine. Le province di Trieste e di Gorizia non hanno registrato nuovi casi. Sempre stabile il dato relativo alle Terapie intensive: restano due, infatti, i pazienti ricoverati in Rianimazione, e si tratta di persone che erano entrate nel reparto d'urgenza ancora più di un mese fa, non legate quindi agli ultimi contagi. Lieve aumento, invece, dei ricoverati nei reparti Covid non intensivi: lunedì erano 11, ieri sono saliti a 13. Si tratta in ogni caso di pazienti che non sono in gravi condizioni e che sono stati ricoverati per essere monitorati più da vicino dal personale sanitario.

I NUMERI

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 309 (sette più rispetto alla rilevazione di lunedì). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e 13 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 9 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.651: 1.455 a Trieste, 1.144 a Udine, 803 a Pordenone e 242 a Gorizia, alle quali si aggiungono 7 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.994, i clinicamente guariti sono 11 e le persone in isolamento 283. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

A Udine preoccupa la positività di un'infermiera della clinica La Quiete, contagiata dalla sorella coinvolta nel focolaio delle discoteche di Lignano. In provincia di Pordenone salgono i positivi a Fontanafredda: ieri erano 13.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA