IL BOLLETTINO

PORDENONE Vittorio Santin, 84 anni. Maria Grazia Santin, undici di meno. Fratello e sorella, uniti da una vita e separati solo da poche ore in un unico tragico destino. Entrambi pasianesi, lui residente a Cecchini e lei da sempre a Pozzo. Sono morti a poche ore di distanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dov'erano ricoverati dopo essere stati contagiati dal Covid. Non ce l'hanno fatta: Vittorio martedì sera, Maria Grazia ieri mattina. Hanno lasciato un'intera famiglia nel dolore. «Mia madre era casalinga da sempre, lascia quattro figli - racconta la figlia di Maria Grazia Santin -, mio zio muratore in pensione». Ma la giornata di ieri purtroppo non ha consegnato alla storia della pandemia solo la scomparsa dei fratelli pasianesi. Altre 12 persone in provincia hanno perso la vita. Ventiquattro i decessi in regione, a cui si aggiungono altre nove vittime risalenti al periodo tra il 5 e il 31 dicembre. Nel Friuli Occidentale addio, nel capoluogo, all'89enne Paolo Mencacci e a una donna di 82 anni. A San Vito non ce l'ha fatta un 77enne mentre a Valvasone è morto l'88enne Ulderico Ottero. Era lo storico titolare dell'edicola di via Roma. Addio anche a una 89enne di Prata, mentre Fontanafredda piange Riccardo Redivo (86) e Sergio Moras (82). A Casarsa è morta Olivia Elia Mores di 80 anni. Tre vittime alla casa di riposo di Spilimbergo, tra cui la 91enne avianese Ida Bettini e l'83enne di Cordenons Giovanna Marchetto. In casa di riposo a Clauzetto addio a Maria Tosoni di 88 anni.

IL RESOCONTO

Ieri la Regione ha scorporato i tamponi rapidi da quelli molecolari. Contando solo i secondi, sono stati registrati 606 nuovi contagi su 6.380 tamponi molecolari (pari al 9,5%). Sono stati realizzati inoltre 2.616 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 300 nuovi casi che dovranno essere confermati con tampone molecolare nei prossimi giorni. Il conto totale arriva a 906 casi, per una percentuale sui tamponi del 10,1 per cento. Dati comunque in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. I ricoveri nelle terapie intensive sono 62 mentre quelli in altri reparti scendono a 649. Si registra quindi un calo in Area medica dopo giorni di continui aumenti, seppur non simili a quelli di novembre. I decessi complessivamente ammontano a 1.805, con la seguente suddivisione territoriale: 468 a Trieste, 835 a Udine, 383 a Pordenone e 119 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 38.199, i clinicamente guariti salgono a 1.042, mentre le persone in isolamento sono 11.119.

I PIÙ FRAGILI

Ancora contagi tra gli anziani alla casa di riposo Umberto I di Pordenone. Ieri si è riusciti a rintracciare altri sei anziani positivi al Coronavirus, due al nucleo arancione e quattro al rosa. Sono tutti asintomatici ed è già avvenuto lo spostamento nella sezione Covid della struttura. Nel dettaglio dei dati, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 32 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 17. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sette infermieri, tre terapisti della riabilitazione, due medici, un tecnico, un autista ambulanze, sette Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e un Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un medico e un infermiere. Da rilevare inoltre il caso di un medico al Burlo di Trieste. Infine, da registrare la positività al virus di tre persone rientrate dall'estero (Germania, Somalia e Portogallo).

