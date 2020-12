IL BOLLETTINO

PORDENONE Undici morti in un giorno in provincia di Pordenone causati (anche) dal Covid-19. È il bilancio giornaliero più pesante da inizio pandemia. In regione le vittime di ieri sono state 26, alle quali però si aggiungono 16 decessi avvenuti in casa dal 19 ottobre al 9 dicembre (tra cui una 80enne e un 90enne di Zoppola e una 92enne di Maniago) e altre 10 vittime registrate tra l'11 e il 13 dicembre.

Giornata drammatica in casa di riposo a San Vito, dove hanno perso la vita l'80enne Giovanni Masarin (originario di Torre di Mosto), la 75enne Lina Agostini (sanvitese, da 40 anni nella residenza), la 93enne Angelina Busetto di Brugnera e la 73enne Renza Fontanel di Cordovado. Altri sei contagi tra gli operatori. «Siamo increduli e inermi», ha detto il direttore Alessandro Santoianni. Positivi anche altri sei operatori sanitari. La situazione è estremamente difficile e i turni iniziano a diventare massacranti.

A Sacile è morta l'84enne Anna Bee, mentre a Prata addio ad Aurelia Roman di 91 anni. E stata registrata anche la morte di Domenico Antoniali, 51enne di Porcia. Era ricoverato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Aveva un quadro clinico già complicato.

La Regione ha segnalato anche un altro decesso a Prata, uno a Pordenone e la scomparsa di una donna di 100 anni in casa di riposo a San Vito. Si tratta però di persone la cui scomparsa è già stata registrata su queste pagine martedì.

Tre decessi in un solo giorno ad Aviano, tutti legati al focolaio della casa di riposo. La comunità piange la scomparsa dell'ex maestro Roberto Morandini di 72 anni. La sua storia la raccontiamo nelle pagine di provincia. Addio anche Giuseppe Conchet (88 anni) e a Marcellina Cattaruzza di 87 anni di San Martino di Campagna.

IL RESOCONTO

Se il bilancio dei morti resta pesante, quello del contagio migliora. Ieri, infatti, su una cifra record di tamponi (10.551) sono stati trovati 829 casi, pari al 7,8 per cento. Un dato in netta discesa nelle ultime 24 ore. Positivo anche il bilancio legato alla pressione ospedaliera. Ieri, infatti, sono scesi sia i ricoveri in Area medica (sei pazienti in meno) che quelli in Terapia intensiva (meno due) ed è calato il flusso degli accessi quotidiani in corsia. I totalmente guariti sono 25.497, i clinicamente guariti 585 e le persone in isolamento 13.229.

LE STATISTICHE

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 13 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 21. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di dieci infermieri, tre medici e cinque Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di quattro infermieri e un Oss e un amministrativo; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di due infermieri e un Oss; al Cro di Aviano di un ausiliario, un amministrativo e due Oss. Il contagio, quindi, resta aggressivo anche all'interno della struttura per i tumori, dove già all'alba della prima ondata si erano verificati i primi casi in Radioterapia. Negli ultimi giorni, in ogni caso, sono diminuiti i contagi tra il personale sanitario in regione.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA