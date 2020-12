IL BOLLETTINO

PORDENONE Un deciso segnale, dopo la leggera ricrescita di mercoledì: ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 692 nuovi casi di Coronavirus, ma su 8.356 tamponi effettuati. Significa che l'incidenza sui test (inclusi quelli che fanno parte delle normali attività di screening programmato) è scesa dal 12 all'8 per cento. Quattro punti alla voce più importante: significa che ieri in Fvg si è cercato molto di più e si è trovato in percentuale molto meno. E ieri al calo dell'incidenza del contagio si è assistito anche a una frenata decisa dei ricoveri. In Area medica, infatti, dopo giorni di aumenti continui è stato registrato addirittura un calo di nove unità: si è passati quindi a 652 pazienti ricoverati in regione. Giù di una unità (62 pazienti) il dato relativo alle Terapie intensive. Dagli ospedali sono purtroppo uscite ancora altre vittime, ma sono diminuiti gli accessi: ecco perché I totalmente guariti sono 21.913, i clinicamente guariti 517 e le persone in isolamento 13.481.

I DECESSI

Ancora molto pesante il bilancio delle vittime del Covid in Friuli Venezia Giulia. La Regione ieri ha segnalato un totale di 42 decessi, includendo però nove vittime che erano state sconfitte dalla malattia nei giorni precedenti. Il dato riferito solamente alla giornata di ieri parla di 33 morti. In provincia di Pordenone sono otto le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore e tre i decessi registrati in ritardo. Per quanto riguarda questi ultimi, si tratta di Rina Pasut (casarsese di 92 anni), di Silvana Adami di 90 anni e di Nemes Giraldi di 95 anni. Erano tutte ospiti della casa di riposo di S. Vito. Ieri invece sono stati registrati altri otto decessi. A Casarsa non ce l'ha fatta l'89enne Salvatore Agricola, mentre a Sacile è morto a 74 anni Adriano Gava, ex radiologo all'ospedale della città liventina. A Fontanafredda addio a Lucia Nadin in Baviera, aveva 87 anni. A San Giorgio invece non ce l'ha fatta Giuseppe D'Andrea, 85 anni: era conosciuto da tutti come Bepi Di Cesira ed era lo storico custode del campo sportivo di Rauscedo, nonché bidello a scuola. Cordovado piange A.M.D.L., 76enne ospite della struttura protetta di Santa Maria La Longa. Infine sono deceduti una donna di 66 anni a Fiume Veneto, un uomo di 85 anni a Sesto e una donna di 92 anni, Onorina Santarossa, di Prata.

IL RESOCONTO

Continua a correre il contagio alla casa di riposo di San Vito: ieri nei reparti B e D della struttura sono stati trovati altri 19 ospiti positivi al Coronavirus, mentre la stessa sorte è toccata a sette operatori. I residenti positivi salgono a 117 (è la situazione più grave in tutta la provincia di Pordenone) mentre gli operatori contagiati sono più di venti. Registrate però anche le prime negativizzazioni tra gli ospiti. Sono state rilevate 1359 positività al Covid del personale del sistema sanitario regionale (Ssr) nel periodo dal 1 giugno all' 8 dicembre 2020. Lo ha indicato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi replicando in Aula ad un'interrogazione a risposta immediata sulla situazione del personale sanitario rispetto ai contagi e sulle risorse per fronteggiare l'emergenza. Al 1 giugno 2020, come ha spiegato Riccardi, si sono registrati 327 casi positivi fra il personale del Ssr, mentre all'8 dicembre 2020, 1686 casi positivi con un totale attuale di 1359 positività. Il dettaglio dei 1359 casi per Azienda sanitaria: 325 AsFo, 658 AsuFc, 292 AsuGi, 40 Cro, 44 Burlo. Ieri all'AsFo positivi tre infermieri, un amministrativo e un Oss. Nuovo contagio in Municipio a Valvasone: oggi e lunedì Comune chiuso.

M.A.

