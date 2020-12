IL BOLLETTINO

PORDENONE Un deciso calo del tasso di contagio in relazione ai tamponi effettuati sulle 24 ore. Un valore, il 6,6 per cento, che rappresenta il picco minimo da un mese e mezzo a questa parte. E come accade ogni settimana, man mano che ci si allontana dai festivi si muovono nuovamente anche le dimissioni dagli ospedali, e il tasso di occupazione dei posti letto torna a diminuire. Scendono anche gli attualmente positivi: erano 13.903 lunedì e ora sono 13.883. Nel dettaglio, ieri in regione sono stati rintracciati 549 nuovi contagi (201 in provincia di Pordenone) su 8.324 tamponi, inclusi i test antigenici rapidi. In Area medica i pazienti ricoverati sono 598 (nove in meno rispetto a lunedì), mentre in Rianimazione ci sono 57 persone, una in più in 24 ore. I totalmente guariti sono 30.624, i clinicamente guariti 667, mentre le persone in isolamento scendono a 12.561. Sono 13 i casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture residenziali per anziani, mentre sono stati registrati 11 casi di contagio tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività di dieci infermieri, un amministrativo, un ausiliario, un medico, un tecnico e 5 Oss ; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di cinque infermieri, due assistenti sociali e due Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di due terapisti, un tecnico, un infermiere, due medici e due Oss. Da rilevare anche i casi di tre infermieri del Cro di Aviano.

I DECESSI

Torna a salire, invece, il bilancio delle vittime. Ieri in regione sono morte altre 21 persone positive al Coronavirus, a cui si devono aggiungere 13 decessi avvenuti tra il 25 novembre e il 20 dicembre, ma registrati in ritardo. Sei le vittime in provincia. Altri due lutti alla casa di riposo di San Vito. Non ce l'ha fatta Tiziana, sessantenne con gravi patologie pregresse, e la 92enne Regina Bianchini, sanvitese. A Brugnera addio a Giuseppe Gava di 84 anni, mentre ad Azzano Decimo è morta l'89enne Ines Nardo. Lutto anche a Vivaro, dove non ce l'ha fatta la 96enne Alda Tommasini, vedova Cesaratto. A Porcia addio al novantenne Lino Piovesan, mentre a Maniago è stata registrata la morte dell'87enne Gina Pasquali, comunicata però già lunedì. Lutto a Zoppola per la morte (avvenuta in Veneto) del conte Carlo Panciera.

LA VARIANTE

Intanto prosegue l'attività di screening destinata ai cittadini del Fvg che sono rientrati negli ultimi 14 giorni dalla Gran Bretagna. In queste ore è partita la caccia delle Aziende sanitarie per rintracciare i cittadini e predisporre tamponi e isolamenti. Sospiro di sollievo per i friulani ancora in trappola al di là della Manica: potranno tornare con doppio tampone (partenza e arrivo) ma dovranno comunque andare in quarantena per 14 giorni.

LE ACCUSE

Sul fronte dei tamponi, il consigliere dem Conficoni aveva chiesto alla giunta regionale di potenziare i tamponi in provincia di Pordenone. L'ordine del giorno è stato bocciato. «Il centrodestra non vuole aumentare né pubblicizzare il numero dei tamponi - ha replicato Conficoni -. Non solo i test vengono calendarizzati anche nove giorni dopo la prescrizione ma il loro numero è troppo esiguo. Un'inefficienza pagata a caro prezzo dai molti cittadini che, per conoscere tempestivamente se sono positivi o meno, si rivolgono ai laboratori privati». Infine la raccolta firme di Cgil, Uil, Nursind e Rsu aziendale per chiedere le dimissioni del dg dell'AsFo Joseph Polimeni: «Ha raggiunto le 1.200 adesioni, ora le istituzioni non facciano finta di nulla», ha detto Pier Luigi Benvenuto della Cgil.

