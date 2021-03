IL BOLLETTINO

PORDENONE Tremila morti. La pandemia in Friuli Venezia Giulia ha spazzato via un paese come ce ne sono a decine in tutta la regione. La cifra che nessuno un anno fa immaginava nemmeno lontanamente di toccare è stata raggiunta ieri, quando il bollettino quotidiano della Protezione civile ha comunicato 15 decessi in Friuli Venezia Giulia, di cui uno risalente al 15 febbraio. Ancora una volta è stata la provincia di Udine ad annoverare la maggior parte delle vittime, cioè 12 in un solo giorno. Nessun decesso segnalato in provincia di Pordenone. E sempre nell'area udinese pesa anche il bilancio complessivo: i morti sono 665 a Trieste, 1.523 a Udine, 608 a Pordenone e 204 a Gorizia. Un prezzo altissimo, che ha avuto il suo picco nella cosiddetta seconda ondata, quando il Friuli Venezia Giulia ha vissuto giornate da più di 40 decessi. Pesantissimo il bilancio nelle case di riposo, oggi più protette grazie al vaccino. Enorme il tributo pagato dalla popolazione anziana, dal momento che la media d'età dei decessi si aggira attorno agli 80 anni.

I DATI

Ancora molto alto il bilancio dei contagi in regione. Il tasso dei positivi sui tamponi si è alzato al 9,3 per cento, con 953 nuovi casi. Anche nel bollettino giornaliero è la provincia di Udine quella messa peggio, con ben 622 contagi su 953. La provincia di Pordenone si conferma quella meno in difficoltà, con 79 casi segnalati.

I totalmente guariti sono 65.916, i clinicamente guariti 2.452, mentre quelli in isolamento risultano essere 13.606. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 85.543 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.906 a Trieste, 40.721 a Udine, 17.704 a Pordenone, 10.253 a Gorizia e 959 da fuori regione.

IL CONFRONTO

Il Friuli Venezia Giulia ha la seconda incidenza sui 100mila abitanti più alta d'Italia, dietro l'Emilia Romagna. Il livello in regione è di 400 casi, mentre a Bologna e dintorni è di 444 positivi.

NEGLI OSPEDALI

Al momento nei reparti di Medicina dedicati al Covid non si registra un'impennata come quella che si è verificata nella seconda ondata. Ieri, ad esempio, i ricoveri sono saliti di sei unità in tutta la regione, per un totale di 504 pazienti. È un dato in aumento ma non il più preoccupante. Si guarda infatti con maggiore attenzione alle Terapie intensive, che ieri però sono rimaste stabili a quota 65 ricoverati. È un livello alto e l'allarme resta forte.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali e nemmeno tra gli operatori sanitari. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un medico, un infermiere, un operatore socio sanitario, un tecnico, un impiantista e 3 amministrativi; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di 2 infermieri. Infine, all'Irccs Burlo Garofolo è risultata positiva un'ostetrica.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA