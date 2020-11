IL BOLLETTINO

PORDENONE Tornano a salire i contagi in Friuli Venezia Giulia (366 nelle ultime 24 ore), ma con più del doppio dei tamponi rispetto alla rilevazione precedente. E proprio dal numero dei test effettuati (erano stati 2.557 lunedì, sono risultati 5.233 ieri) arriva una buona notizia: è calata ancora (e si tratta del quarto giorno consecutivo) la percentuale dei cittadini positivi riscontrata sugli esami effettuati: lunedì era di poco superiore all'8 per cento, mentre ieri è scesa sotto il 7 per cento, per la precisione a quota 6,9. Dopo un lunedì di tregua, invece, è tornato a salire il numero dei ricoveri, che in particolare nei reparti normali ha visto un incremento a due cifre: dai 179 pazienti di lunedì, infatti, si è passati ai 205 di ieri. Aumento, anche se più contenuto, pure nei reparti di Terapia intensiva, che oggi accolgono 39 pazienti, due in più rispetto a lunedì. Tornando ai contagi, ieri la maglia nera è andata a Udine con 137 casi. Novantadue i positivi a Pordenone, 66 a Gorizia e 64 a Trieste.

LE VITTIME

Giornata negativa anche sul fronte dei decessi causati dal Covid e nella maggior parte dei casi anche da altre patologie. In Friuli Venezia Giulia hanno perso la vita altre sette persone. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionale parlava di otto morti, ma includeva anche il 39enne cittadino albanese di Casarsa Bledar Xhepa, scomparso in realtà domenica sera e già comunicato ieri. La provincia di Pordenone ha fatto registrare quindi un solo nuovo decesso: non ce l'ha fatta Silvana Zoldan, vedova D'Agord, 85enne di Cavolano (Sacile). Era ricoverata in ospedale a Pordenone e a risultarle fatali sono state soprattutto le patologie pregresse. Era però positiva al tampone. Netto aumento delle vittime, invece, in provincia di Udine: sono state cinque in sole 24 ore. L'ultimo decesso è stato registrato in provincia di Trieste.

Per quanto riguarda il dettaglio delle altre vittime, si tratta una donna di 89 anni di Trieste morta in casa di riposo, un uomo di 77 anni di Marano Lagunare deceduto all'ospedale di Udine, un uomo di 76 anni di Udine morto all'ospedale di Udine, un uomo di 69 anni di Sappada deceduto all'ospedale di Udine, un uomo di 77 anni di Codroipo morto all'ospedale di Udine, una donna di 98 anni di Tolmezzo deceduta in casa di riposo.

CASE ANZIANI

Primo sospiro di sollievo alla casa di riposo di Sacile. La tranche iniziale di tamponi a cui sono stati sottoposti gli operatori dopo un caso di contagio è risultata negativa. Anche i primi ospiti sono negativi. Ora si prosegue, anche nel prossimo fine settimana. Situazione stabile anche a Cordenons, all'Asp Arcobaleno, dove i contagiati per ora rimangono 17. All'Asp Moro di Morsano, invece, è stato montato un gazebo esterno per mettere in campo un azione di triage di controllo per tutto il personale che giornalmente si reca nella struttura per lavorare.

IN GIUNTA

Dopo la positività dell'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, sia il presidente Fedriga che il vicepresidente Riccardi si sono sottoposti al tampone molecolare: in entrambi i casi il test ha dato esito negativo. I vertici della Regione possono così continuare a lavorare dopo i contatti con l'assessore contagiato.

