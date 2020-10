IL BOLLETTINO

PORDENONE Torna ad aumentare il numero dei contagiati in regione. Dai 136 casi registrati giovedì si è passati ai 165 registrati nella giornata di ieri. A Pordenone l'incremento è stato di una ventina di casi, mentre il maggior numero di nuovi infetti si concentra nei territori di Trieste e di Udine. I 165 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati su 5.237 tamponi eseguiti. Da registrare una un decesso, si tratta di un'anziana di 95 anni di Udine. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 6.093, di cui: 2.026 a Trieste, 2.102 a Udine, 1.282 a Pordenone e 652 a Gorizia, alle quali si aggiungono 31 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 1.824. Salgono a 12 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 45 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 359, con la seguente suddivisione territoriale: 198 a Trieste, 79 a Udine, 73 a Pordenone e 9 a Gorizia. I totalmente guariti sono 3.910, i clinicamente guariti 25 e le persone in isolamento 1.742. Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le residenze per gli anziani si registrano le positività al Covid di un operatore a San Canzian d'Isonzo, due a Trieste, uno a Grado e uno a Pradamano. Inoltre, una donna (classe 1913) ospitata in casa di riposo a Trieste. In ambito sanitario, nell'Azienda Giuliano-Isontina sono stati rilevati i casi di un medico, un dietista e un infermiere, nell'Azienda del Friuli Centrale di un medico e nell'Azienda del Friuli Occidentale di un impiegato amministrativo.

Intanto notizie confortanti arrivano sia dalla casa di riposo di San Quirino che da Casa Serena di Torre. Nel centro anziani di San Quirino tutti i tamponi effettuati giovedì (dopo il caso dell'operatrice infetta) su ospiti e operatori sono risultati negativi. «Segno che - ha detto il sindaco Gianni Giugovaz - i protocolli sono stati rispettati». A Casa Serena - dove giovedì si era dovuto registrare il terzo lutto - anche il nucleo Ponte sul quale c'erano le maggiori preoccupazioni di avanzamento dell'infezione può considerarsi di nuovo Covid-free: i 17 ospiti e i 13 operatori sono risultati tutti negativi, il focolaio è stato spento.

