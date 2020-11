IL BOLLETTINO

PORDENONE Torna a salire il contagio in Friuli Venezia Giulia, anche se non tocca nuovamente la soglia critica del 10 per cento come rapporto tra i nuovi positivi e i tamponi effettuati. Ieri in regione sono stati rilevati 436 nuovi casi, contro i 366 contagi di martedì. Un aumento di 80 positivi rispetto alla rilevazione precedente, con un bottino di 5.033 tamponi effettuati su tutto il territorio regionale. Si mantengono sostanzialmente stabili, invece, le Terapie intensive, che aumentano solamente di una unità. Più marcato l'incremento dei ricoveri ordinari, che crescono di dieci unità in 24 ore, arrivando a toccare i 215 posti letto occupati, contro i 40 (su 175) in Rianimazione. In regione ieri sono stati registrati anche quattro decessi. A San Quirino non ce l'ha fatta l'82enne Riccardo Businello. Era ospite della casa anziani del paese e dall'inizio dei contagi nella struttura era stato ricoverato in ospedale a Pordenone. A Trieste le altre tre vittime, di 77, 78 e 85 anni. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 12.264, di cui: 3.960 a Trieste, 4.630 a Udine, 2.242 a Pordenone e 1.298 a Gorizia, alle quali si aggiungono 134 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 6.062. I decessi complessivamente ammontano a 414, con la seguente suddivisione territoriale: 214 a Trieste, 98 a Udine, 91 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.788 (più di 200 in un giorno), i clinicamente guariti 81 e le persone in isolamento 5.726.

Preoccupa la situazione che si sta vivendo in ospedale a Spilimbergo. Oltre ai pazienti contagiati, già trasferiti all'ospedale di Pordenone e all'interno della Rsa di Sacile (struttura ormai praticamente satura), ieri il bollettino regionale ha fatto riferimento alla positività di un Oss, dieci infermieri, due medici e un assistente amministrativo. Il contagio si diffonde quindi nuovamente in ambito ospedaliero, e non è certamente una buona notizia. La Medicina di Spilimbergo risulta ancora paralizzata dall'emergenza. Sempre in provincia di Pordenone, tornano anche i contagi all'interno degli istituti scolastici. Si registra infatti a San Vito al Tagliamento la positività di due studenti: uno della scuola media Amalteo Pomponio-Tommaseo e l'altro del liceo Le Filandiere, e in quest'ultimo caso si tratta di un ritorno del contagio dopo una prima esperienza di qualche settimana fa. C'è poi la situazione della casa di riposo di Cordenons, gestita dall'Asp Arcobaleno. Ai 17 ospiti positivi, infatti, in seguito all'attività di screening a tappeto sono emersi anche 22 contagiati tra gli operatori sanitari della struttura di assistenza agli anziani. Al momento si tratterebbe di casi asintomatici, ma è la testimonianza di come il focolaio si stia espandendo. Tutti negativi, sino ad ora, i test effettuati in casa di riposo a Sacile. Il contagio è rientrato anche al Cro di Aviano, dove sono stati trovati positivi due infermieri e un operatore tecnico.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus in regione, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 20 casi di persone ospitate, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture ammontano a cinque. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di due infermieri, tre Oss, un tecnico di laboratorio, un medico e un autista di ambulanze; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina due medici e un logopedista. Infine da rilevare i casi di due persone risultate positive rientranti dalla Spagna e dalla Germania.

