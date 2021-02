IL BOLLETTINO

PORDENONE Si rialza leggermente il tasso di contagio in Fvg e tocca il 5,9 per cento sui tamponi. Su 11.697 test (tra rapidi e molecolari), sono stati trovati 692 casi (499 da molecolare e 193 da test rapido). Calano i contagi nel Pordenonese, con 92 positivi in 24 ore. I totalmente guariti sono 53.371, i clinicamente guariti salgono a 1.591, mentre le persone in isolamento scendono a 10.556. Prosegue invece la costante discesa dei malati nei reparti di Medicina, che scendono di 18 unità arrivando a 561 pazienti. In controtendenza le Terapie intensive, che crescono di due unità e ora ospitano 63 persone.

I DECESSI

Ventisei morti in regione, anche se dieci sono riferiti al mese di gennaio e registrati solo in seguito. Quattro vittime in provincia. A Pordenone addio all'86enne Gianfranco Morassut, mentre a Pasiano non ce l'ha fatta l'85enne Bruno Businello. Addio anche a un 80enne di Sesto e a una donna di Brugnera morta a domicilio. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 42 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 7. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività di un amministrativo, due infermieri, due operatori socio sanitari e un tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e due operatori socio sanitari.

TURISMO

Skipass 2021 e turismo digitale: per sciare nei sei poli del Fvg occorrerà registrarsi sul sito di PromoTurismoFVG. È la novità della stagione in attesa della decisione definitiva da parte del governo sulla conferma dell'apertura degli impianti dal 15 febbraio. Per accedere alle piste occorrerà registrarsi prima sul sito di PromoTurismoFVG e acquistare successivamente lo skipass nello shop online. Lo skipass potrà essere acquistato direttamente dal proprio smartphone così da ridurre le file. Il supporto magnetico dello skipass diventa una vera smart card universale, sulla quale caricare in modo facile e veloce i biglietti acquistati online e una serie di servizi.

