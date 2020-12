IL BOLLETTINO

PORDENONE Si mantiene praticamente stabile il tasso di positività in relazione ai tamponi effettuati in Friuli Venezia Giulia. Ieri l'indice si è attestato all'8,8 per cento, contro il 9,2 riscontrato invece domenica. Alla riduzione notevole dei tamponi analizzati è corrisposto un calo della quota totale di contagi giornalieri: ieri sono stati 244 su 2.763 test, inclusi quelli antigenici rapidi. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, si è assistito alla dinamica ormai classica di ogni fine settimana: a causa della difficoltà di dimettere i pazienti verso le residenze e i reparti intermedi nei giorni festivi, è venuto a mancare il turnover. In Area medica si registrano cinque pazienti in più (ora sono 607) mentre in Rianimazione c'è solo un letto occupato in più, per arrivare a quota 56. Anche la scorsa settimana si è assistito allo stesso fenomeno, con le occupazioni poi scese durante i giorni feriali. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.435, di cui: 9.603 a Trieste, 20.273 a Udine, 9.672 a Pordenone e 5.323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 564 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 13.903. I decessi complessivamente ammontano a 1.444, con la seguente suddivisione territoriale: 424 a Trieste, 634 a Udine, 296 a Pordenone e 90 a Gorizia. I totalmente guariti sono 30.088, i clinicamente guariti 656, mentre le persone in isolamento scendono a 12.584.

I DECESSI

Ieri la Protezione civile del Fvg ha registrato 15 vittime, ma in un caso si è trattato del decesso di un 79enne di Brugnera avvenuto a domicilio il 28 novembre. Quattro le vittime in provincia. Altri due addii in casa di riposo a San Vito. Non ce l'hanno fatta Eleonora Martin di 95 anni e Italina Pivetta di 92 anni, entrambe sanvitesi. A Maniago è morta Gina Pasquali. Era ricoverata a Pordenone e proveniva dalla casa di riposo maniaghese, ma non aveva alcun sintomo legato al Covid. Era solamente positiva, ma con gravi patologie che le sono state fatali. Ad Aviano addio alla 91enne Albina Flaiban. L'anziana aveva i sintomi della malattia ma non (ancora) un tampone positivo.

IL RESOCONTO

In casa di riposo a San Vito una nuova positività tra gli infermieri, ma anche delle buone notizie: sempre negativi, infatti, i sacerdoti della Casa del Clero. Tre ospiti guariti, invece, a Casa Lucia di Pasiano. In Fvg sono 8 i casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture per anziani, mentre è stato registrato un solo caso di contagio tra gli operatori. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un medico, 4 infermieri e un terapista della riabilitazione; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e 2 operatori socio sanitari e nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere.

