IL BOLLETTINO

PORDENONE Sette nuovi casi di contagio in regione nelle ultime ventiquattr'ore. Tre si sono registrati nel Friuli occidentale, mentre quattro casi fanno riferimento alla provincia di Udine. Non si ferma invece il forte aumento dei casi di persone che si trovano in isolamento domiciliare. Un incremento dovuto sia alla ricerca dei contatti e al tracciamento che segue a ogni nuovo caso di contagio, sia all'effetto delle nuove ordinanze che sono scattate sui rientri dall'estero. Chi rientra dai Paesi extra-europei considerati a rischio ha infatti l'obbligo di auto-denunciarsi e di mettersi in isolamento per quattordici giorni e a disposizione (obbligo di reperibilità telefonica) del Dipartimento di prevenzione dell'Asfo. Il numero di persone in isolamento nella Destra Tagliamento ieri era salito quasi a quattrocento. Un numero che ha costretto i vertici dello stesso Dipartimento a riorganizzare le forze proprio in funzione dell'elevato numero di persone da contattare quotidianamente e da monitorare rispetto a sintomi e condizioni di salute. Intanto anche la Base Usaf di Aviano ieri ha diffuso alla comunità militare e civile statunitense, pure attraverso i social, le disposizioni sulla quarantena. È stata pubblicata la liste dai Paesi verdi (tutti quelli Ue, oltre a Svizzera e Liechtenstein) dai quali è possibile rientrare senza necessario successivo isolamento. Per tutti gli altri - quindi anche per gli Usa - è necessario l'isolamento. Che fino a ieri - poi tolto dalla lista - era previsto anche per chi transitava dalla base Usa di Ramstein in Germania.

L'AGGIORNAMENTO

A ieri intanto le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia erano 160. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 11 (ieri erano 8) sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). Sono stati rilevati 7 nuovi contagi: analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.432: 1.417 a Trieste, 1.040 a Udine, 748 a Pordenone e 226 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.926, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 140. I deceduti sono 196 a Trieste, 76 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

